Perché l’Isis ha colpito anche chi lotta per il clima

L’Isis ha messo a segno un colpo che rischia di passare inosservato. Il governo francese ha vietato le due marce per il clima previste a Parigi una il 29 novembre, la vigilia dell’inizio dei lavori della Cop 21, e l’altra il 12 dicembre, il giorno dopo la loro conclusione. Nelle motivazioni si legge che la decisione è stata presa per “evitare rischi ulteriori” e per garantire la sicurezza dei cittadini e di coloro che arriveranno nella capitale francese per parlare di cambiamenti climatici. Al contrario, sono state confermate tutte le attività previste al chiuso.

Un fallimento di successo

Un allineamento quasi perfetto

Il petrolio dei terroristi