Cosa ha detto Obama sul piano definitivo contro i cambiamenti climatici

Tagliare le emissioni di CO2 del settore energetico, in particolare delle centrali elettriche più inquinanti come quelle a carbone, del 32 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli registrati nel 2005, pari a 87 milioni di tonnellate di gas serra evitate. È questo l’obiettivo principale del Clean power plan presentato lunedì 3 agosto dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Secondo il piano, entro lo stesso anno, il 28 per cento dell’elettricità consumata dagli americani dovrà essere prodotta grazie a fonti alternative e rinnovabili perché "nulla minaccia di più il nostro futuro e quello delle nuove generazioni dei cambiamenti climatici", ha dichiarato Obama durante la presentazione.

Siamo gli ultimi a poter fare qualcosa

Non c'è un piano di riserva