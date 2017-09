Phumzile Mlambo-Ngcuka. Le donne più capaci di guardare oltre se stesse

L’accordo globale sul clima che si sta discutendo a Parigi dovrebbe tenere alta la questione della parità di genere, sia in termini di partecipazione che di riconoscimento del ruolo che le donne hanno nel promuovere il cambiamento. A chiederlo sono le stesse Nazioni Unite attraverso l’ente per l’uguaglianza e l’empowerment femminile (Un Women). La giornata dedicata alla partecipazione della donna nel contrasto ai cambiamenti climatici e al progresso dei diritti che si è tenuta l’8 dicembre durante i lavori della Cop 21, è stata l’occasione perfetta per capire meglio questi aspetti grazie alle parole della direttrice esecutiva dell’Un Women, nonché sottosegretaria generale delle Nazioni Unite, Phumzile Mlambo-Ngcuka.