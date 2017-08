Il Colosseo torna a brillare: completato il restauro firmato dalla Tod’s

Ha qualcosa meno di duemila anni, ma da oggi brilla come fosse nuovo: dopo tre anni e mezzo di lavori, interamente finanziati dalla Tod’s di Diego Della Valle, gestiti di concerto con il ministero dei Beni culturali e conclusi in anticipo di qualche mese sui tempi previsti, il Colosseo è tornato pulito, in sicurezza e completamente liberto da ponteggi e impalcature: giusto in tempo per la stagione estiva, in cui Roma si riempirà come al solito di turisti da ogni parte del mondo.

L'intervento voluto da Della Valle

Pubblico-privato per la cultura, un modello da seguire