Sanders a Clinton: “Sei al soldo dei petrolieri”. Lei smentisce. Ecco la verità

Siamo a Purchase, cittadina americana a pochi chilometri da New York. Hillary Clinton scende dal palco dopo l’ennesimo comizio elettorale per le primarie. Una giovane attivista di Greenpeace la ferma e davanti alle telecamere le chiede: “Grazie di aver parlato dei cambiamenti climatici. Conta di tradurre le sue parole in fatti, rifiutando in futuro i finanziamenti dell’industria delle energie fossili per la sua campagna?”.

Quei 330mila euro arrivati dalla lobby

Il 19 aprile si vota nello Stato di New York