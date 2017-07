Ci sono sempre meno api negli Stati Uniti. La Casa Bianca è pronta all’azione

La moria di api negli Stati Uniti non si arresta, anzi peggiora. Negli ultimi dodici mesi, il numero di api è calato del 42,1 per cento contro il 34,2 per cento dell’anno precedente (2013-2014) secondo un rapporto preliminare pubblicato mercoledì dal dipartimento americano per l’Agricoltura (Usda). La stima è stata fatta analizzando gli allevamenti gestiti da 6.100 apicoltori responsabili di circa 400mila colonie di api, pari a circa il 15 per cento del totale presente sul territorio americano.

Una moria insostenibile

Il valore delle api

Task force per aiutare le api