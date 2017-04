Stati Uniti, i sioux combattono contro l’oleodotto Dakota access che minaccia le loro terre

I nativi americani si sono uniti contro la realizzazione del Dakota access pipeline, un oleodotto di 1.700 chilometri voluto dalla compagnia Energy Transfer Partners. Le proteste sono cominciate nella Standing rock Sioux tribe, una riserva d'indiani d'America vicino a Cannon Ball, nel Dakota del Nord, che per prima si è opposta all'opera: il primo oleodotto che dovrebbe trasportare bakken shale (gas naturale e petrolio estratto dalle bakken formation, formazioni rocciose ricche di combustibili fossili) passando per l'Iowa, fino ad arrivare alle raffinerie dell'Illinois. L’oleodotto dovrebbe costare 3,7 miliardi di dollari, attraversare 50 città in quattro stati e trasportare 570mila barili di petrolio equivalente al giorno. A suon di tamburi, la Standing ha riunito i membri di 27 tribù provenienti anche da stati lontani, quali Nevada e Washington.

Quando e come è cominciata la protesta contro il Dakota access pipeline

La voce di chi non ha diritti