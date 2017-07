Siria, ad Aleppo distrutti anche gli ultimi ospedali. “È una catastrofe”

Due ospedali della città di Aleppo, in Siria - uno dei quali specializzato in medicina pediatrica - sono stati bombardati nella giornata di sabato dalle forze filo-governative di Bashar al-Assad. Secondo l’Osservatorio siriano per i Diritti dell’uomo i raid hanno provocato la morte di almeno 107 civili, compresi 17 bambini. Le strutture colpite sono state distrutte: “Non ci sono più ospedali in piedi” nei quartieri controllati dai ribelli, ha dichiarato al settimanale francese l’Express Joël Weiler, dirigente della Ong Médicins du Monde. Un’informazione confermata anche dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Da Aleppo potrebbero fuggire 200mila persone

L’Onu: “Si attui il piano per evacuare feriti e malati”