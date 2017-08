Spieghiamo bene cos’è l’ecopass di Milano

Com'è fatta Milano Milano è una città organizzata in forma radiale, con più cerchi concentrici (le circonvallazioni) e strade a raggiera dal centro verso la periferia. Ha un centro storico ricco e congestionato, dove dal 1985 sono in atto progressive limitazioni di traffico, dalle targhe alterne alle zone pedonali. Ecco il progetto "ecopass": chiudere con caselli elettronici la prima di queste circonvallazioni, quella più interna. E consentire l'accesso limitato solo a pagamento. Perché Si vuole disincentivare l'ingresso con autoveicoli privati, per due obbiettivi cardine: ridurre il traffico (tempo e vivibilità); ridurre l'inquinamento (ecologia e salute). Le fee measures dovrebbero servire a rarefare gli ingressi, nel contempo finanziando lo sviluppo dei mezzi pubblici o di mobilità alternativa: car sharing, bike sharing, veicoli elettrici. Come L'ultimo provvedimento votato riguarda le agevolazioni per i non residenti nella Cerchia dei Bastioni. "La sperimentazione a pagamento inizierà il 2 gennaio e questo consentirà di avere il 10% in meno delle macchine nella Cerchia dei Bastioni e una riduzione del 30% delle polveri sottili. A ciò si affianca il fatto che vi sarà un miglioramento per il trasporto pubblico - ha spiegato Letizia Moratti - la sperimentazione durerà un anno e verrà seguita da un monitoraggio periodico". Le tariffe 2 euro per i veicoli privati e commerciali a benzina Euro 2 e 1; 5 euro per le auto diesel e per i veicoli commerciali a benzina Euro 0 e diesel Euro 3 e 4; 10 euro per le auto diesel Euro 0 e per i veicoli commerciali Euro 0, 1 e 2. Quelle già decise con la prima delibera saranno ridotte del 50% per i primi cinquanta ingressi e del 40% per i secondi cinquanta. Gli orari Per armonizzarsi con il provvedimento antismog già adottato dalla Regione, l'ecopass entra in vigore il 2 gennaio 2008 dalle 7.30 alle 19.30, lunedì-venerdì. Dal 15 aprile l'orario sarà dalle 7 alle 19. Abbonamenti per i residenti Il provvedimento concede anche ai non residenti in centro alcune agevolazioni sotto forma di bonus per accessi multipli. Gli abbonamenti scontati per chi risiede dentro la Cerchia dei Bastioni (50, 125, 250 euro a seconda delle tre classi) saranno estesi anche a chi ha solo il domicilio e a chi ha un box in centro ma abita fuori. Chi no Sono esentati ciclomotori, motocicli e i veicoli di pubblica utilità (polizia, trasporto disabili, taxi e mezzi di urgenza). E per i possessori di un diesel Euro 4 è stata concessa una deroga di tre mesi dall'introduzione dell'ecopass in attesa che il governo emani il provvedimento sui filtri antiparticolato. E poi? I risultati della sperimentazione dell'ecopass, che riguarderà il 50% delle auto private e l'80% dei veicoli commerciali che oggi circolano a Milano, saranno sottoposti a un periodico monitoraggio da parte di un gruppo di lavoro composto dagli assessori alla Salute, alla Mobilità e alla Ricerca. Chi è a favore, chi è contro A favore le federazioni per la bicicletta (Fiab, Ciclobby) e le organizzazioni ambientaliste. Contro, le associazioni dei commercianti e l'ex assessore comunale alla Salute, Carla De Albertis, che ha per questo abbandonato la carica. Secondo uno studio internazionale Deloitte Consultants 26 delle 34 maggiori città nell'Europa dei 15 "mostrano supporto significativamente favorevole ad alcune forme di pedaggio". Idem nel 47% delle città di in 11 paesi dell'America Latina, e altre 40% "sono disposte a prendere in considerazione la misura". Dove altro si fa Londra è stato l'esempio più vicino a Milano e quello più riuscito: dal 17 febbraio 2003 il sindaco Ken Livingstone ha promulgato ticket d'ingresso assai più costosi (10 sterline/16 euro) di quelli milanesi. Risultato, un'esplosione di autoveicoli alternativi ed elettrici e traffico -21%. Stoccolma si è dotata di un intricato metodo di caselli dal 10 gennaio 2006. Il sindaco di New York Michael Bloomberg sta progettando un charge per entrare in città oltre 86th Street. Il governatore Elliott Spitzer è d'accordo. Anche San Francisco lo sta studiando. C'è da tener presente che negli USA quasi tutte le grandi città sono nate durante l'era dell'automobile, e i loro centri non sono congestionati. Lo sono molto più le autostrade. Pechino - nel tentativo di migliorare la qualità dell'aria in tempo per le Olimpiadi 2008 - ha del tutto chiuso a un milione di vecchi veicoli il centro, dal 17 agosto 2007. A Lione la formula comprende anche l'uso in città di bici messe a disposizione nei parcheggi di corrispondenza. A Parigi non si farà: il sindaco Bertrand Delanoe ha lanciato nel 2005 un piano in tre fasi (limite di 30 km/h, pedonalizzazione, chiusura al traffico per i non residenti da Place de la Bastille a Place de la Concorde) ma senza pedaggi: "il 50% del traffico entra in centro solo di passaggio, non sarebbe una buona soluzione".