Come risparmiare sulla luce: 5 modi efficaci per pagare meno sulla bolletta

Lo spunto è l'ennesimo studio sugli stand-by: una ricerca del Natural Resources Defence Council (Nrdc) americano afferma che, negli Stati Uniti, ogni anno vanno in fumo 19 miliardi di dollari in consumi elettrici a causa delle spie sempre accese di elettrodomestici più o meno intelligenti. Il che va ad influire sulla bolletta della luce e sulle tasche di tutti i consumatori. Il consiglio, già sentito migliaia di volte e ormai banalizzato, di "spegnere il puntino rosso della tivù per risparmiare in bolletta della luce", appare più che mai utile e attuale in un mondo che deve ridurre e risparmiare in bolletta, tagliando consumi e le proprie emissioni di CO2.

Quali sono gli elettrodomestici più energivori

Spegni lo stand by

Se non puoi usa la ciabatta

Usa elettrodomestici risparmiosi

Calcola quanto consumi

Dai retta al telefono