Onlus e Ong, cosa cambia con il nuovo codice del terzo settore

C’erano una volta le organizzazioni non governative (ong) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus): oggi ci sono ancora, ma chiamiamole pure tutte Enti del terzo settore (Ets). Da due mesi è in vigore ormai il nuovo Codice del terzo settore, (il "decreto Bobba" dal nome del sottosegretario al Lavoro che se n'è occupato) che riordina e ridefinisce il vastissimo panorama italiano del mondo del volontariato senza fini di lucro. Il codice fa parte della più ampia riforma del terzo settore, che ha avuto il suo primo passaggio ufficiale lo scorso giugno anche se è destinata a completarsi solo entro l’anno prossimo, quando sarà firmato l’ultimo dei 42 atti necessari tra deleghe governative e ministeriali e autorizzazioni europee. Quello che è certo al momento è che le organizzazioni interessate, che saranno censite e messe in rete tramite l’istituzione di un registro, sono circa 300 mila, che impiegano circa un milione di lavoratori e che producono il 4,3 per cento del pil nazionale.

Chi sono gli enti del terzo settore

“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”.

Qualche esempio pratico

Il registro come garanzia per i cittadini