Terzo settore. Come cambia il mondo del no profit dopo la riforma

Il terzo settore da oggi è un mondo meno disordinato rispetto al passato grazie all’istituzione di un registro unico che censirà e metterà in rete le circa 300mila organizzazioni no profit italiane esistenti che impiegano circa un milione di lavoratori e che producono il 4,3 per cento del pil nazionale. È una delle novità istituite dalla riforma del Terzo Settore, approvata lo scorso 26 maggio ma resa operativa solo adesso dai decreti attuativi del Consiglio dei ministri, che presenta altri interventi importanti: la nascita del servizio civile universale, la creazione di un codice del terzo settore che chiarisca finalità e istituisca obblighi di trasparenza. Una svolta anche nella concessione dei fondi: sarà più semplice per il no profit italiano accreditarsi per accedere al 5 per mille, poi arriveranno fondi direttamente dallo stato, circa 38 milioni di euro nei prossimi 18 mesi.

Le novità: un sistema più chiaro e più occasioni per i giovani

Terzo settore, approvata la legge. Ecco come cambierà il welfare italiano https://t.co/mUFXn58rWy — mario marazziti (@mariomarazziti) 26 maggio 2016

Il servizio civile diventa universale