Un mercoledì veg per salvare la natura

In tutto il mondo si è ormai diffusa la pratica di scegliere un giorno a settimana in cui cucinare un menù esclusivamente a base di verdure, in Italia la Lega anti vivisezione (Lav) propone il progetto MercolediVeg. Cambiando regime alimentare per un giorno a settimana per un anno ogni italiano può salvare 12 milioni di animali (pesci esclusi). Un giorno da vegano è un sacrifico piccolissimo se confrontato alle condizioni di vita degli animali, alla crudeltà delle pratiche per la macellazione e agli effetti sulla nostra salute di una cultura del cibo non sostenibile.