Due mani giganti sostengono la facciata di Palazzo Morosini Sagredo, a Venezia, anche noto come Ca’ Sagredo. Si chiama Support, sostenere, ed è la scultura temporanea dell’artista Lorenzo Quinn inaugurata il 13 maggio e visibile fino al 26 novembre.

'SUPPORT' I created this to highlight climate change and the need to protect our heritage. #VeniceBiennale2017 pic.twitter.com/wQifxRUR1i