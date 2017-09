Le 10 migliori idee degli inventori italiani che cambieranno la nostra vita

Invenzioni, prototipi, progetti pronti per entrare nel mercato. Sono queste le idee premiate alla Smart City Exhibition 2014, fiera dedicata a inventori, start up, e ricercatori. Le soluzioni in questo caso si differenziano dalle altre per essere originali, sostenibili e a costi contenuti. “Davvero tanti i progetti interessanti che abbiamo ricevuto, sia da parte dei cittadini, che di associazioni e imprese”, ha dichiarato Gianni Dominici, di Smart City Exhibition. “Questa iniziativa ci dà l’opportunità di fotografare lo stato dell’arte dell’innovazione in Italia e ci conferma che la creatività è l’ingrediente fondamentale del made in Italy, anche di quello scientifico”. Ecco allora un hard disk rotto che produce energia elettrica, o un braccialetto in silicone che attiva il servizio di bike sharing. O ancora una lampada da tavolo che riconosce la qualità dell'aria e un sistema di navigazione dedicato alle persone ipovedenti e che, grazie a tre piccoli sensori senza fili e un'app che fa vibrare lo smartphone.

Ecco un sistema nuovo per la visione interattiva di contenuti video sui più comuni dispositivi mobili: toccando lo schermo in corrispondenza dei punti di interesse (oggetti, persone, luoghi, etc.), il sistema fornisce informazioni multimediali supplementari. Utilissimo nel turismo e nella valorizzazione dei beni architettonici e in grado di consentire di scegliere e prenotare in maniera più semplice, alberghi, ristoranti, spettacoli.

Ogni bici è dotata di una catena elettronica: il chip presente nel braccialetto dialoga con la catena, che riconosce l’utente e sblocca la bici. Il “parco biciclette” è costituito dalle bici recuperate mensilmente dalla raccolta “rifiuti ingombranti” dell’AMA e lavorate artigianalmente dalle Ciclofficine del territorio.

