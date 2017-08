1001miglia, la gara per ciclisti duri che fa scoprire l’Italia agli stranieri

La 1001miglia è una gara in bicicletta il cui nome rievoca la storica corsa in automobile che attraversava - e che tutt'ora attraversa - l'Italia. L'idea di questo nome sarà nata proprio per l'alto numero di chilometri che devono macinare i partecipanti, più di 1600. "La più lunga ed estrema randonnée d'Europa nel paese più bello del mondo" recita lo slogan sulla testata del sito dell'evento che avrà inizio il 16 di agosto. Una gara solo per ciclisti ad alta resistenza, i cosiddetti ultracycler.

Le regole di 1001miglia