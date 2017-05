Adozione nazionale: come adottare un bambino

L'ordinamento legislativo nazionale disciplina in modo molto preciso il processo che consente a due genitori di adottare un bambino, ponendo davanti a loro le alternative dell'iter nazionale o internazionale. Per prima cosa, è interessante chiarire che la dicitura adozione nazionale non si riferisce alla nazionalità del bambino, ma al fatto che a dichiararlo adottabile sia l'autorità nazionale competente, ovvero un tribunale per i minorenni italiano. È proprio al tribunale minorile competente per territorio di residenza che i coniugi devono infatti inviare la propria domanda di adozione, avviando un iter che può durare anche diversi anni. Se volete sapere come adottare un bambino, ecco dunque tutto quello che dovete conoscere.

Adozione nazionale, requisiti e limiti di età

Come presentare domanda di adozione nazionale

Le indagini necessarie in caso di adozione nazionale

Adozione nazionale: l'abbinamento e l'incontro

L'affidamento pre-adottivo e il rischio giuridico

Informazioni sui genitori naturali