Aglio: proprietà, usi e benefici

L'aglio (Allium sativum) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle liliacee formata da un bulbo che al termine della vegetazione forma dei bulbilli, gli spicchi d'aglio che conosciamo ampiamente. Questa pianta non esiste allo stato spontaneo ma è coltivata negli orti, è originaria delle regioni desertiche dell'Asia centrale ed è stata introdotta in tempi remoti. Si raccoglie in estate quando la parte aerea della pianta è completamente secca. L’aglio e le sue proprietà erano già note nell'antichità. In Egitto, ad esempio, era legato al culto di varie divinità tra cui Osiride, protettore dei defunti, in Grecia, invece, era offerto alla temibile dea Ecate rappresentante il femminile mortifero. Oggi, finalmente libera da superstizioni e tradizioni magiche, questa pianta si è conquistata un posto di primo piano sulle tavole di molti popoli e alle più svariate latitudini.

Le proprietà dell'aglio

Come usare l'aglio come rimedio naturale