L’agopuntura per animali ora è una realtà anche in Italia

Nell’ambito delle terapie alternative dedicate al mondo animale l’agopuntura sta avendo un vero e proprio boom. Sono del 2015 le linee guida dell’American animal hospital association (Aaha) e della Associazione americana felina (Aafp) che hanno definito l'agopuntura per animali come un metodo convincente e sicuro per la gestione del dolore, tanto da sperare che debba essere suggerito come una delle metodologie più indicate per il dolore cronico e acuto. "La medicina cinese nasce in Cina nel 500 avanti Cristo. A questo periodo infatti risalgono i primi scritti su quello che sono le teorie della medicina cinese, tra cui lo Yin e lo Yang, i cinque elementi, la diagnosi mediante il polso, i meridiani e i punti di agopuntura – spiega la dottoressa Barbara Sacchi, medico veterinario che si occupa di medicina alternativa e alimentazione naturale –. Attraverso i secoli vengono, poi, elaborate le metodiche di guarigione come l’agopuntura, la corretta alimentazione e uno stile di vita sano, la fitoterapia, il massaggio e la ginnastica”.

L'agopuntura per animali e i suoi campi di applicazione

L’agopuntura si basa sulle teorie cinesi dello Ying e dello Yang

Non solo terapia, ma benessere totale