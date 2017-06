Aminoacidi essenziali, un viaggio all’essenza della vita

A un certo punto della vita (o anche semplicemente in prossimità dell’estate) chi di noi non ha pensato almeno una volta che fosse giunto il momento di far qualcosa per migliorare la propria forma fisica? Succede quando ci si sente poco tonici, magari a causa di una dieta dimagrante un po’ troppo drastica, quando ci si vede appesantiti e scarichi di energia, sovrappeso, quando gli anni cominciano a farsi sentire… Rimettersi in forma rimanendo inseriti nella vita di tutti i giorni, fatta di lavoro, casa, scuola, impegni vari, velocità, compromessi a tavola con piatti non sempre bilanciati e completi, non è per niente facile. Il rischio in cui spesso si incorre è quello di assumere giornalmente una quota troppo bassa di proteine e dunque di aminoacidi essenziali, gli unici che il corpo non produce da sé e che vanno obbligatoriamente introdotti dall’esterno, con i cibi giusti ovviamente, a supporto dei quali all'occorrenza si possono affiancare integratori alimentari specifici.

Aminoacidi essenziali, cosa sono e perché integrarli

Funzioni principali di Gunamino formula

I programmi nutrizionali di Gunamino formula

Uso, dosi, controindicazioni di Gunamino formula

Dove lo troviamo e quanto costa

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.