Arriva in Italia il Powerwall di Tesla

È arrivato anche in Italia il sistema di accumulo Tesla Powerwall, realizzato da Tesla Energy, azienda che dopo le auto elettriche, produce oggi i sistemi di batterie al litio per l'accumulo di energia rinnovabile. A distribuirlo in Italia oggi sono ancora in pochi. Tra questi c'è Elmec Solar, azienda del varesotto che vanta la sua esperienza nel settore del fotovoltaico sia residenziale che commerciale.