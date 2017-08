Aspasso, la bici per disabili che creerà un nuovo turismo in città

Aspasso è l'alternativa importata dall'Olanda che permette alle persone disabili di vivere la città in bicicletta. Spostarsi in bici pur non potendo muovere le gambe è il sogno per molte persone affette da problemi di disabilità motoria. Alcuni decidono di utilizzare le handbike, le biciclette pedalabili con l'uso delle braccia, solo che bisogna essere atletici oppure farsi aiutare per spostarsi dalla sedia a rotelle alla bici. Un problema che può essere superato da Aspasso, una bicicletta con una pedana anteriore studiata appositamente per accogliere una persona in carrozzina in tutta sicurezza. Il modello è a pedalata assistita e ha anche un sistema di retromarcia per agevolare le manovre della persona che pedala.

Aspasso, la bici per disabili che viene dall'Olanda e arriva a Bologna