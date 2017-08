Dalle auto alle bici. Apre la prima velostazione di Bologna

Aprirà i battenti il prossimo 25 settembre Dynamo, la prima velostazione di Bologna. Sorgerà di fianco alla Stazione Centrale un luogo di incontro dedicato ai ciclisti e agli amanti delle due ruote a pedali. Non solo un parcheggio per bici dunque, ma uno spazio multifunzione, con servizi dedicati alla riparazione, al noleggio, alla logistica, alla formazione e alla consulenza. “Di velostazioni ne esistono già in altre città, più o meno piccole. In effetti siamo i primi a dare un servizio complessivo” spiega Simona Larghetti a capo del progetto e parte dell'associazione Salvaciclisti di Bologna. “Non sarà solo un parcheggio, ma uno spazio dedicato alla riparazione, alla socialità, agli eventi legati alla bicicletta”. Un vero e proprio centro servizi, che inizierà offrendo riparo a circa 200 biciclette, per arrivare poi a 600 posti entro il primo anno di attività. Inoltre grazie ad un progetto cofinanziato dal Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna, la “velostazione punta ad arriviare a 1200 posti bici”, si legge nel sito ufficiale di Dynamo.