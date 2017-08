Assicurazioni pet, quando amore fa rima con sicurezza

Un business da 532 milioni di euro: questo è il dato saliente del mercato delle assicurazioni per cani e gatti, una cifra consistente che testimonia il crescente amore in Italia per gli animali da compagnia. Secondo i dati del Rapporto Italia 2016 redatto dall’Eurispes, quasi la metà degli italiani ha uno o più un pet (43,3 per cento). Dall’indagine Eurispes emerge che per nutrire e tenere pulito il proprio animale la maggioranza dei proprietari (38,6 per cento) non supera i 50 euro mensili; più del 35 per cento contiene le spese sotto i 30 euro al mese mentre solo il 19 per cento spende fino a 100 euro. In minoranza coloro che possono permettersi di spendere ancora di più: il 4,3 per cento da 101 a 200 euro mensili, l'1,6 per cento fino a 300 euro e l'1,4 per cento spende oltre 300 euro mensili.

Le assicurazioni pet e le loro funzioni

Un’assicurazione che diventa importante