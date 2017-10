Back In The USSR: il rock ‘n’ roll in Unione Sovietica

Centinaia di cabine telefoniche devastate: è questo lo scenario che si presenta dinanzi alla polizia moscovita il 28 luglio 1969. Motivo? Una rivista clandestina per giovani ha pubblicato, pochi giorni prima, un articolo su come convertire le chitarre acustiche in elettriche; nel pezzo viene descritto per filo e per segno come rimuovere i componenti elettrici necessari per ottenere lo strumento base del rock ‘n’ roll.

Nella prima metà degli anni ’80, la crisi economica morde e il punk prende piega, soprattutto nella Germania dell’Est. Dopo i “permissivi” anni ’70, i gerarchi tornano ad adoperare il pugno di ferro nei confronti della musica rock, ritenuta ora più che mai sovversiva e pericolosa: i club vengono chiusi, le fanzine messe al bando, i giornalisti musicali resi fuorilegge.

Con l’elezione di Gorbaciov cambia tutto. Il rock e il punk vengono definitivamente sdoganati e l’atteggiamento generale è più permissivo. Il 12 e il 13 agosto 1989 va in scena il

organizzato dalla fondazione Make A Difference e dal produttore Don McGhee, in collaborazione tra le due superpotenze che fino a quel momento avevano tenuto il mondo in uno stato di perenne tensione. Evento da cui hanno preso ispirazione gli Scorpions per il grande classico Wind Of Change.