Bici, arte e aperitivo a Roma: il cicloturismo social secondo Bikenbike

Unire la bicicletta e l'arte in una città regina della cultura come Roma. La scommessa è di Bikenbike, una startup che ha realizzato una piattaforma web per organizzare gruppi per uscite su due ruote. Pedaliamo è il ciclo di eventi nato per promuovere un modo alternativo e slow di visitare le città: "Il nostro obiettivo è di fare della bici il mezzo ideale per condividere passioni e interessi e l'arte è il punto di partenza ideale".

In bici al Maxxi e sul Tevere con Bikenbike

Cos'è Bikenbike