Bon Jovi, più ristoranti solidali per sfamare i poveri

Dopo il primo Soul Kitchen aperto nel 2011, lo scorso maggio Jon Bon Jovi e sua moglie Dorothea hanno inaugurato il secondo ristorante non profit in una delle zone del New Jersey più colpite quattro anni fa dall'uragano Sandy. Il secondo di una lunga serie, perché la coppia è pronta - come dichiarato nell'ultimo numero del settimanale Billboard - ad ampliare la propria catena solidale. "Affinché tutti possano cenare al ristorante, anche chi non è in grado di pagare il conto, soprattutto in una società in cui una famiglia su cinque vive in povertà e dove un americano su sei non può permettersi il cibo", aveva spiegato il cantante alla CBS.

