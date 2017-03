Fiori di Bach per i nostri animali

Tutto merito del caso. E di una boccettina portata a casa da un marito. È stato così che l’allora laureanda in veterinaria Laura Cutullo ha iniziato a interessarsi di una disciplina che, ai tempi, ancora era nota a pochi: i fiori di Bach. E da quella misteriosa, per certi versi, boccettina, la dottoressa Cutullo ha iniziato a curare gli animali con la floriterapia che, ormai, viene applicata spesso e volentieri agli animali domestici sia dai veterinari che da comportamentisti e addestratori. Ricorda ora Cutullo: “Iniziai a leggere il libro del dottor Bach e a studiare. Nel frattempo mi ero laureata, avevo frequentato la Scuola di omeopatia classica Mario Garlasco, e avevo aperto il mio studio. Pensavo che se i fiori funzionavano sugli uomini, avrebbero dovuto fare lo stesso anche con gli animali. Non mi sbagliavo. E da allora sono passati gli anni e quello che era iniziato per semplice curiosità, si è trasformato in una certezza.”