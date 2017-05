Gli apicoltori che coltivano biodiversità protagonisti di Campi da sapere

Le api come baluardo contro un’agricoltura chimica e industriale. Il miele biologico come manifestazione di una produzione che rispetta i ritmi e le caratteristiche della natura, tutela il benessere delle api e le piante che bottinano, e dunque la biodiversità. Al Parco delle api e del miele di Conapi (Consorzio nazionale apicoltori) a Bisano di Monterenzio, in provincia di Bologna, si è parlato di questo e dei benefici del miele per la salute.

La prima tappa di Campi da sapere: il miele

Un’agricoltura sana e naturale

Siamo in un parco delle api vicino a Bologna, a Bisano di Monterenzio, con Franco Berrino e Lucio Cavazzoni di @alcenerobiologico a parlare di... una cosa dolcissima e d'oro! http://life.gt/miele-bio-buono #campidasapere Un video pubblicato da LifeGate (@lifegate) in data: 21 Giu 2016 alle ore 09:01 PDT

Gli 80.000 alveari e le 4 miliardi di api di Conapi mantengono la biodiversità dell'Italia #campidasapere pic.twitter.com/eruklVjcZh — LifeGate (@lifegate) June 21, 2016

Gli apicoltori come coltivatori di biodiversità