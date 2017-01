Chiodi di garofano (Eugenia cariophillata)

Contro stanchezza e depressione, l'olio essenziale di chiodi di garofano è certo uno dei rimedi migliori. È infatti un ottimo tonico e un corroborante, da utilizzare in periodi di stress che danno stanchezza e spossatezza. Efficace più a livello fisico che mentale, si può impiegare ad esempio anche per il bagno o la doccia, come rivitalizzante (100 ml di sapone neutro liquido per 10 gocce di olio essenziale). Un altro importante uso è contro il mal di denti: i chiodi di garofano venivano masticati per questo scopo fin dall'antichità. (Si consiglia 1 goccia di olio di chiodi di garofano ed 1 di salvia su un batuffolo di cotone da applicare sulla parte dolente) È inoltre un ottimo antivirale ed antibatterico, consigliato contro cistiti, faringiti, tonsilliti, coliti batteriche (a questo proposito, si può utilizzare durante i viaggi esotici, poiché blocca gli effetti intestinali tipici). Proprietà: antibatterico, antimicotico, antivirale. Tonico, stimolante, rinvigorente, afrodisiaco. Calmante, purificante, repellente per gli insetti. Per cosa si usa: Può essere usato per la cura della pelle (acne, piaghe, tagli, ustioni), per problemi respiratori (asma, bronchite), per disturbi legati all?apparato digerente (coliche, nausea). Viene impiegato contro le malattie infettive e da raffreddamento. Controindicazioni: si consiglia di non usarlo in gravidanza, su bambini piccoli ed in caso di disturbi epatici o renali.