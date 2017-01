Una città d’orti? Tutti possiamo contribuire a realizzare questo sogno

In Italia ci sono 18 milioni di orti urbani, secondo le stime. Una conferma di come il fenomeno sia in costante crescita, coinvolgendo sempre più amministratori e associazioni che hanno colto l’importanza dei piccoli orti come opportunità di recupero di aree verdi abbandonate all’incuria e al degrado e come momento educativo e di socializzazione che favorisce lo scambio di saperi e valori tra generazioni.

Perché nasce Città d'Orti

A scuola di agricoltura urbana

Tutte le conoscenze sono sempre a disposizione, online