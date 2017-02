Continuiamo a far fumare 300 sigarette al giorno agli animali

Ed ecco la proroga degli inutilissimi esperimenti sugli animali di alcol, droghe e tabacco. In discussione al Senato, ecco i nomi e i cognomi dei senatori che hanno votato sì, dicendo: continuiamo a far fumare 300 sigarette al giorno a cani, gatti e conigli. Continuiamo a fare esperimenti vecchissimi e inutili, deprecabili, insulsi, su decine di migliaia di animali. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato a maggioranza Pd-Ncd-Forza Italia-Gal-Autonomie (contrari Sel,SinistraEcologiaLibertà-Misto-M5S) l’emendamento De Biasi-Cattaneo che, dopo avere prorogato per un anno la sperimentazione di droghe, alcol e tabacco sugli animali, l'ha prorogata di ulteriori tre anni. “Così, ancora, da oggi in poi, decine di migliaia di animali saranno sottoposti alle più indicibili sofferenze - scrive Edgar Meyer di Gaia - per cercare di cavarne qualche informazione che serva a capire perché l'uomo abusa di alcol, sigarette, eroina, crack, ecstasy. Sperano di trovarne la ragione in un topo o in un cane, che notoriamente hanno tutto il background psicologico di un adolescente senza lavoro, un pensionato al minimo, un disoccupato rimasto improvvisamente senza lavoro o un grave shock emozionale”. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha sostenuto che i metodi sostitutivi, già ampiamente in uso da anni in altri paesi, non vanno finanziati perché non validati, facendo finta di dimenticare ovviamente che sono proprio i metodi della sperimentazione animale a non essere mai stati validati da alcun lavoro scientifico. Qui sotto, da segnarsi per eventuali prossime elezioni, l'elenco di chi ha votato a favore della sperimentazione di crack e superalcolici sui cani, gatti, conigli e topi, con la città del loro bacino elettorale: DE BIASI (Pd-Milano) PADUA (Pd-Scicli Rg) AIELLO (Ncd-Catanzaro) BIANCO (Pd-Torino) MATURANI (Pd-Roma) RIZZOTTI (Fi-Torino) D'AMBROSIO LETTIERI (Fittiani CoR-Bari) MATTESINI (Pd-Arezzo) ZUFFADA (Fi-Robecco sul Naviglio Mi), CHITI (Pd-Pistoia), DIRINDIN (Pd-Torino) ROMANO (Autonomie-Aversa Ce) CATTANEO (Sen. a vita, Autonomie, Brugherio-Mb) GIOVANARDI (Gal-Modena) BRUNI (Fittiani CoR-Otranto Le) PERRONE (Fittiani CoR-Corato Ba) COCIANCICH (Pd-Milano) RUSSO (Pd-Trieste). Parere positivo dato dal Governo con il Sottosegretario Pizzetti (Pd-Cremona) e il relatore Collina (Pd-Faenza Ra), sostegno dei gruppi in Commissione Affari Costituzionali con: TORRISI (Ncd-Sicilia) FAZZONE (Fi-Lazio) BERNINI (Fi-Emilia Romagna) BISINELLA (Fare-Veneto) BRUNI (CoR-Puglia) CALDEROLI (Lega Nord-Lombardia) GOTOR (Pd-Lazio) LO MORO (Pd-Calabria) MALAN (Fi-Piemonte) MANCUSO (Ncd-Sicilia) MARAN (Pd-Friuli VG) MIGLIAVACCA (Pd-Emilia Romagna) NACCARATO (Gal-Calabria) PAGLIARI (Pd-Emilia Romagna) PALERMO (Autonomie-Trentino) QUAGLIARELLO (Gal-Abruzzo) ROMANO (Autonomie-Campania) RUSSO (Pd-Friuli VG), ZANDA (Pd-Lazio).