Ci aspettano cinque anni da record per le rinnovabili, lo dice l’Aie

Buone notizie in arrivo dal quartier generale dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) che per la prima volta dopo anni rivede al rialzo le stime di sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione elettrica. Secondo il rapporto Medium-Term Renewable Market Report, presentato il 25 ottobre a Parigi dall'Agenzia, la capacità globale di generazione elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe crescere del 42 per cento (825 Gigawatt - GW) entro il 2021, stime più alte del 13 per cento rispetto al rapporto pubblicato lo scorso anno. Le previsioni dell’Agenzia indicano che la produzione di energia elettrica da rinnovabili sul totale passerà dal 23 per cento circa del 2015 a quasi il 28 per cento nel 2021.

I record del 2015

le rinnovabili hanno sorpassato il carbone come nuova capacità installata

mezzo milione di pannelli solari installati ogni giorno a livello mondiale

in Cina, che ha rappresentato il 40 per cento della nuova capacità eolica, sono state installate due turbine eoliche all'ora.

Le previsioni per il futuro

Cosa spinge il settore delle rinnovabili

Le difficoltà che minano lo sviluppo dell’energia verde