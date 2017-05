Damien Hirst a Venezia, il re dell’arte contemporanea sceglie l’Italia per il suo ritorno

Il ritorno trionfale, controverso, esagerato di Damien Hirst, l’artista vivente più celebre al mondo – o se non altro uno dei più quotati. Ha scelto proprio Venezia per esporre Treasures from the wreck of the unbelievable (tesori dal relitto dell'incredibile): dieci anni di lavoro culminati in una mostra monumentale che occupa Punta della Dogana e Palazzo Grassi, le sedi veneziane della collezione del magnate francese François Pinault, con centinaia di sculture in bronzo, cristallo e marmo di Carrara impreziosite con pietre, ori, giade e malachite. Fino al 3 dicembre. Si narra che quello esposto è un tesoro vecchio 2mila anni ritrovato in fondo all’oceano Indiano nel 2008. Appartenente a un liberto e collezionista originario di Antiochia vissuto tra la metà del Primo e l’inizio del Secondo secolo dopo Cristo, Cif Amotan II, era destinato per il tempio dedicato al dio Sole che aveva fatto costruire. Ma a causa del naufragio della nave che lo trasportava, l’Apistos (“incredibile” in greco) il tesoro andò perduto. Fino a ora.

Chi è Damien Hirst

Treasures from the wreck of the unbelievable

“La mostra è incentrata su quello che crediamo. Io credo nella storia del collezionista vissuto 2mila anni fa. Se chiudo gli occhi lo vedo, non mi si può dire che non sia esistito.”

(Damien Hirst)

Le sculture

Perché vale la pena vedere Damien Hirst a Venezia