Design e arredo, la generazione dei millennial preferisce la sostenibilità

Sempre più favorevoli all'auto ibrida e alla bicicletta per spostarsi in città, alla costruzione di edifici a basso impatto ambientale e alla riqualificazione urbana per ridurre l'inquinamento, le nuove generazioni risultano consapevoli e attente a tutti i valori della sostenibilità: un dato che emerge dalle più recenti analisi sui millennial, la classe nata alla fine del Ventesimo secolo, dagli anni Ottanta ai primi Duemila. Conoscere i loro valori, gli stili di vita e gli obiettivi personali e esistenziali è essenziale per sapere che direzione prenderanno le famiglie di domani, come cambierà lo scenario e la propensione ai consumi. Tutti questi sono input importanti anche per il mondo del design che deve cercare risposte di progetto adeguate e innovative a nuovi bisogni, desideri e domande.

Nuovi consumatori sostenibili

Le scelte di arredo

La ricerca mette in evidenza come, dietro l’apparente leggerezza di una realtà che vive e si esprime nel mondo virtuale, ci siano aspetti sociali e molto strutturati da considerare per conquistare i millennials con buoni prodotti di design d’arredamento. Per il futuro delle aziende del design sarà decisivo catturare questo nuovo target di giovani che si appresta ad arredare casa.

Laura Angius, co-fondatrice di Lovethesign, portale di arredamento per acquisti online, ha sottolineato come nella comunicazione debba necessariamente cambiare il linguaggio con cui si parla di design e arredamento ai giovani. Esporre un prodotto per un e-commerce significa creare un’esperienza digitale con immagini di prodotto, vetrina, contenuti editoriali, storytelling del prodotto, di cosa c’è dietro e intorno.

I millennials e la nuova filosofia dell'abitare