In Irlanda provano gli hangar di città, per le biciclette

Anche Dublino, dopo Londra, sperimenta l'utilizzo degli "hangar per biciclette" su strada. Il consiglio comunale della capitale irlandese ha selezionato una famiglia per testare l'utilizzo di questi parcheggi dove poter tenere le bici al coperto. A realizzarli è la stessa società che ha inventato gli stalli per le bici con una sagoma a forma di automobile, per enfatizzare come, nello spazio di un parcheggio per una macchina, possano sostare ben dieci biciclette. Questi bikehangar, che hanno vinto un premio per il design, sono stati ideati per essere installati in luoghi pubblici come parchi e scuole. Un modo efficace per favorire i parcheggi delle biciclette su strada in sicurezza, per proteggere le due ruote sia dalle condizioni meteorologiche che da furti o atti di vandalismo. Sicuramente utile per riprendere a pedalare dopo un po' di pioggia, senza ritrovarsi manubrio e sella bagnati.

© Cyclehoop