Da El Hierro a Capo Verde. Le isole che hanno scelto le rinnovabili per contrastare i cambiamenti climatici

Da Samso in Danimarca, alle Azzorre. Da Capo Verde a El Hierro. Sono solo alcune delle isole sparse in tutto il globo ad aver fatto una scelta precisa: quella di mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici grazie alle rinnovabili, dimostrando come le tecnologie oggi disponibili possano accompagnare verso un futuro carbon free.

Immagine di copertina Sean Gallup/Getty Images