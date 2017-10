EOLO: il progetto di “auto ad aria”

L'idea nasce in Francia da Guy Negre e potrebbe rivoluzionare il mondo dell'automobile. Il nome sembra indovinato, EOLO, ed è una vettura che al di fuori sembra una delle tante monovolume che girano nelle nostre città, ma all'interno nasconde una grande innovazione. L'automobile si muove infatti, grazie a delle bombole di aria compressa che alimentano un motore MDi (Motor Development International) di 567cc da 25 CV. La ricarica dell'aria avviene in 4 ore tramite un compressore elettrico montato a bordo del veicolo; la stessa operazione potrà, in futuro, eseguirsi in apposite stazioni di servizio dove avverrà in soli 3 minuti. L'unico consumo sarà quello di energia elettrica (corrente a 220 V) ed il costo del pieno si aggirerà intorno a 1,5 euro. La EOLO può trasportare fino a sei persone e raggiungere una velocità massima di 110 km/h, più che sufficiente per il circuito urbano. L'autonomia è di circa 200 km o 10 ore di funzionamento ininterrotto. Emissioni inquinanti? ZERO. Saranno quattro i modelli in commercio: taxi, pick-up, furgoncino, familiare. Tutti avranno l'aria condizionata di serie sfruttando quella che fuoriuscirà dal tubo di scappamento a -30°. La vettura entrerà in produzione verso la metà del 2002 presso lo stabilimento francese di Nizza. In Italia dovrebbe essere realizzata in primavera una fabbrica nella provincia di Rieti a cui se ne aggiungeranno altre in tempi rapidissimi. La commercializzazione inizierà nel luglio 2002 con prezzi previsti sui 9 mila euro. Se i test ambientali daranno esito positivo, probabilmente la vettura godrà di incentivi da parte dei governi europei. Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it