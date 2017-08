Esportazioni di biciclette made in Italy in crescita nel Regno Unito e Usa

Le esportazioni di biciclette fanno pedalare veloce l'economia italiana: una notizia da festeggiare perché riconosce la qualità dei produttori italiani nel mondo, come dimostrato dall'export che va a gonfie vele. Infatti il Made in Italy per le due ruote, secondo uno studio di Confartigianato, ha raggiunto nel 2015 ben 617 milioni di euro con un aumento del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente. Uno tra i tanti dati che non possono che rendere orgogliosa l'Italia per quanto riguarda le esportazioni di biciclette, uno dei fiori all'occhiello riconosciuti a livello internazionale merito anche di tante piccole e medie imprese impegnate nelle nuove sfide della tecnologia ciclabile.

Esportazioni di biciclette, gli Stati dove l'Italia vende di più