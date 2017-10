In Estonia megafoni giganti amplificano i suoni della natura

Una radura situata nella foresta di Võru in Estonia è stata trasformata in un luogo di ascolto, rilassamento e meditazione. Grazie all'impegno della comunità locale, un gruppo di studenti di architettura sostenuti dall'accademia estone delle Arti ha costruito e installato tre megafoni giganti in legno. Queste strutture dalle forme coniche, chiamate "ruup", misurano tre metri di diametro e offrono ampi spazi all'interno per la lettura e il riposo. Un potenziale rifugio per visitatori ed escursionisti di passaggio, ma anche una piattaforma per lezioni all'aperto, piccoli eventi culturali e concerti.