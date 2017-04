Westinghouse, l’azienda simbolo del nucleare ha dichiarato fallimento

La Westinghouse Electric Company ha contribuito a guidare lo sviluppo dell’energia nucleare in tutto il mondo; c’erano grandi progetti per il futuro. Ma a fine marzo la società ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 del Bankruptcy Code americano. Le conseguenze di questo atto ricadranno sui progetti in fase di realizzazione e soprattutto su quelli futuri: ha ancora senso investire miliardi di dollari nel nucleare quando sono disponibili tecnologie più pulite e sicure?

Perdite e svalutazioni affossano la Westinghouse Electric Co.

Il fallimento mette in ginocchio le utility americane

Nucleare: un settore in crisi in tutto il mondo

Cina, l’unico Paese che punta sul nucleare a scapito della sicurezza