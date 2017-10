Flash (elettrici) dal Salone dell’auto di Pechino. C’è anche una Bentley

L'apertura del Salone dell'auto di Pechino del 2014 è stata l'occasione per il fondatore di Tesla, Elon Musk, per sbloccare la matassa di Tesla in Cina. Il rampante manager è sbarcato a Pechino dove, nella zona del parco industriale della capitale, ha organizzato una speciale cerimonia per la consegna dei primi otto esemplari dell’elettrica Model S. Musk ha annunciato di voler ora investire centinaia di milioni di dollari nella realizzazione di una rete di colonnine di ricarica capillare, a supporto dello sbarco della Casa californiana nel Paese della Grande Muraglia. Tesla conta di sfruttare la volontà del Governo cinese di diffondere le auto a trazioni alternative per risolvere o comunque arginare il problema dello smog, oltre i livelli di guardia in tutte le megalopoli asiatiche. Musk sperava di sbarcare prima in Cina e a questo punto rimane ovviamente quasi impossibile soddisfare il target originale di vendere circa 5.000 Model S entro la fine dell’anno. In ogni caso, l’avventura cinese della società di Palo Alto è finalmente iniziata.

Volvo S60L PPHEV

Lexus NX 300h

Shenzhen Byd Daimler New Technology Denza

Bentley Hybrid Concept

Honda Concept B

Chevrolet Volt

Range Rover Hybrid Long Wheelbase