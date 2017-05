Frutta e verdura a cani e gatti, per un’alimentazione perfetta

Frutta e verdura nell’alimentazione di cani e gatti costituiscono un apporto nutritivo importante che, in qualche caso, può anche essere fondamentale. “Frutta e verdura sono un concentrato di sostanze con proprietà benefiche – spiega la dottoressa Barbara Tonini, medico veterinario PH Nutrizione del cane e del gatto – e costituiscono spesso una sana alternativa ai soliti “fuoripasto” ricchi di grassi saturi o appetizzanti”. Gli effetti benefici sono moltissimi e tutti da conoscere. Prosegue, infatti, la dottoressa Tonini: “ Essendo alimenti ricchi di acqua sia la frutta che la verdura aiutano a mantenere un buono stato d’idratazione anche per i nostri amici animali e apportano sostanze utilissime per l’organismo come antiossidanti, minerali, vitamine e fibra solubile, perfetta per garantire il funzionamento ottimale dell’intestino”.

Frutta e verdura per cani e gatti

Come consumare frutta e verdura

Quali frutti e verdure possono far male a cani e gatti