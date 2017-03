Inquinamento acustico: si può ridurre, ecco come

Viviamo in mezzo al rumore, non è solo un'impressione fastidiosa. Lo rivelano i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che informa come il problema sia tra i fattori ambientali a maggior impatto sulla salute umana dopo lo smog. Ed è stato scientificamente dimostrato che l’esposizione prolungata a rumore da traffico può arrivare non solo a disturbare il sonno, ma anche ad alterare le funzioni degli organi interni e contribuire a malattie cardiovascolari.

L'inquinamento acustico in Italia

L'inquinamento acustico in Europa

L'inquinamento acustico e le proposte per ridurlo