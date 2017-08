Canapa, i suoi impieghi nella bioedilizia

La canapa, appartenente alla famiglia delle cannabaceae, è una pianta a ciclo annuale che richiede poche cure per crescere ed è benefica per l'ambiente, se coltivata in maniera naturale: non necessita di molta acqua e fertilizzanti, in soli tre mesi e mezzo produce il quadruplo del raccolto che si ricaverebbe dalla stessa superficie di bosco in un anno ed è in grado di assorbire un elevato quantitativo di CO2 presente nell'aria. Grazie alle sue prestazioni, la Cannabis sativa vanta un'enorme quantità di utilizzi tanto nell'industria tessile, quanto nell'alimentare e nella bioedilizia. Si tratta, infatti, di una risorsa sfruttabile al cento per cento perché dal suo stelo, oltre alla fibra e all'olio, è possibile estrarre il canapulo, un residuo legnoso che si presta bene alla realizzazione di materiali edili.

L'utilizzo della canapa per costruire sostenibile

Immagine di copertina: canapa mischiata alla calce. ©www.bancadellacalce.it