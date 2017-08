Lego Build the Change, costruire in piccolo per sognare in grande un futuro sostenibile

Il futuro si costruisce mattone per mattone, anzi, mattoncino per mattoncino. Una metafora che diventa realtà con l’evento Lego® Build the Change 2016 con tema Costruisci la tua casa sostenibile, #CostruisciSostenibile, in programma sabato 30 luglio e domenica 31 luglio presso il Polo territoriale di Lecco. Un appuntamento gratuito aperto a tutte le famiglie, agli appassionati Lego e soprattutto ai veri “costruttori del futuro”: i bambini. Promotore dell’iniziativa è Lego Group, in collaborazione con Itlug (Associazione indipendente di appassionati Lego), che anche l’anno scorso aveva partecipato alla prima edizione italiana di Lego Build The Change che si è tenuta sempre a Lecco nel 2015 con tema Costruisci la città del tuo futuro.

Lego Build the Change 2016

L’ambiente è nelle nostre mani… e in una scultura Lego

Un progetto internazionale

Le foto delle case sostenibili immaginate dai bambini