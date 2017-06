Leonardo Da Vinci experience, a Roma rivive il genio in un museo permanente

Non era semplice, far rivivere e concentrare il genio di Leonardo in 500 mq: Leonardo Da Vinci experience a Roma è infatti il museo permanente che permette di conoscere tutti gli aspetti creativi di Leonardo attraverso un viaggio entusiasmante. Una collezione di 50 macchine inedite insieme alle riproduzioni certificate dei 23 dipinti più celebri, da la Gioconda a l’Ultima cena, per un'esperienza tra arte, scienza e cultura. Da non perdere per chi vuole approfondire tutti gli aspetti di un grande del Rinascimento.

A Roma per riscoprire Leonardo

Tutti i dipinti più famosi in un'unica sala