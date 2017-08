Life Paint, lo spray che salverà la vita a molti ciclisti

La paura di non essere visti la notte si aggiunge al timore di subire un incidente mentre si pedala in bicicletta. Spesso il problema risiede nella distrazione degli automobilisti o in uno stile di guida che può mettere in pericolo la sicurezza dei ciclisti. Per ridurre il rischio di non essere visti mentre si pedala verso casa dopo una giornata di lavoro, una mano possono darla i prodotti che aumentano la visibilità di chi si muove sulle due ruote. I materiali riflettenti cominciano ad essere abbastanza diffusi ma in questo caso parliamo di un prodotto particolare...che bisogna spruzzarsi addosso. La Volvo ha deciso di dare il proprio contributo con Life Paint: una bomboletta spray che permette di spargere sugli indumenti, utilizzati quando si pedala, una sostanza a base d'acqua. Invisibile alla luce del sole fa però "illuminare" le parti interessate colpite dalla luce dei fari delle automobili. Life Paint si può togliere facilmente lavando gli abiti e il suo effetto riflettente ha una durata di dieci giorni. A detta di Volvo può essere tranquillamente applicato a vestiti, caschi , scarpe , zaini e persino guinzagli e collari dei cani (a qualcuno piace portarli a passeggio stando in sella).