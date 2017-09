Nell’ecovillaggio la prima casa a energia pulita di LifeGate Energy

È una studentessa di Modena, Claudia Bulgarelli, la prima persona a ricevere l'energia pulita di LifeGate Energy per illuminare la propria casa, a dimostrazione che i giovani sono sempre più sensibili all'ambiente: energia a Impatto Zero®, tutta prodotta in Italia certificata con Garanzia d'Origine da fonti rinnovabili come l'idroelettrica, eolica e solare. Si può scegliere in modo consapevole di utilizzare energia pulita anche a casa propria e farlo implica solo un piccolo gesto, una scelta che per Claudia è stata semplice e ovvia, perché era la scelta giusta. "Crediamo molto in un futuro senza combustibili fossili e in particolare i giovani come me hanno il dovere di salvaguardare l’ambiente e di farlo adesso", spiega Claudia. "Domani sarà troppo tardi."