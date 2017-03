Second home, lo spazio di coworking più green d’Europa è a Lisbona

Lo studio di architettura spagnolo SelgasCano ha trasformato il più antico mercato alimentare di Lisbona in uno spazio di coworking, Second home. Qui le protagoniste indiscusse sono le mille piante che gli architetti José Selgas e Lucía Cano hanno deciso di usare per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente di lavoro.

Lisbona riparte dalla creatività

Second home, uffici verdi e sostenibili

Un'idea moderna di ufficio